Bei Kontrolle Kokain im Auto

Alle drei Insassen wurden vorläufig festgenommen und wegen des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln angezeigt. Das Betäubungsmittel, das Tierabwehrspray sowie das Bargeld und die Mobiltelefone wurden beschlagnahmt. Die Wohnungen der beiden Mitfahrer wurden anschließend durchsucht. Dabei wurden am Wohnsitz des 17-Jährigen ein Messer und eine PTB-Waffe aufgefunden und sichergestellt. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 19-Jährigen wurde Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Die 19-Jährige wurde noch erkennungsdienstlich behandelt. Alle Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.