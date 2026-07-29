Bei Kontrolle Kokain im Auto

Am Samstag, 25. Juli, gegen 18.45 Uhr unterzog eine zivile Polizeistreife einen Pkw auf der Elsenheimer Straße einer Verkehrskontrolle. Die 19 Jahre alte Lenkerin befand sich mit zwei 17 und 19 Jahre alten Mitfahrern im Fahrzeug. Bei der Kontrolle konnte im Fußraum hinter dem Beifahrersitz eine größere Menge Kokain aufgefunden werden. Zudem führte der 17-Jährige einen vierstelligen Bargeldbetrag und ein Tierabwehrspray mit sich.
Alle drei Insassen wurden vorläufig festgenommen und wegen des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln angezeigt. Das Betäubungsmittel, das Tierabwehrspray sowie das Bargeld und die Mobiltelefone wurden beschlagnahmt. Die Wohnungen der beiden Mitfahrer wurden anschließend durchsucht. Dabei wurden am Wohnsitz des 17-Jährigen ein Messer und eine PTB-Waffe aufgefunden und sichergestellt. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 19-Jährigen wurde Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Die 19-Jährige wurde noch erkennungsdienstlich behandelt. Alle Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.
Das Kommissariat 82 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Fokus der Ermittlungen steht nun insbesondere, wem das Betäubungsmittel zuzuordnen ist und wie sich die jeweiligen individuellen Tatbeteiligungen darstellen.