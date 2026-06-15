Angriff in Unterführung: 56-Jähriger im Gesicht verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 22-Jährige den 56-Jährigen zunächst mit seinem Mobiltelefon gefilmt und anschließend geschubst haben. Im weiteren Verlauf sollen beide Tatverdächtigen mehrfach auf den 56-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Der Geschädigte erlitt dabei eine Nasenbeinfraktur und musste zur weiteren Behandlung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.