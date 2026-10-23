Bis voraussichtlich Dienstag, 10. November, ist die Agnes-Bernauer-Straße zwischen der Fürstenrieder Straße und dem Fröbelplatz in Fahrtrichtung Osten für den Autoverkehr gesperrt. Der Autoverkehr wird großräumig abgeleitet. Phasenweise werden die südliche und östliche Fußgänger- und Radwegfurt an der Kreuzung Fürstenrieder Straße / Agnes-Bernauer-Straße gesperrt. Grund sind die in diesem Bereich abschließenden Arbeiten für die Tram-Westtangente.

Aus Westen kommend wird die Sperre am Freitag, 30. Oktober, eingerichtet. Die Sperrung der östlichen Agnes-Bernauer-Straße erfolgt am Montag, 2. November, in den Morgenstunden.