Aufgrund der Großbaustelle für die neue Tramtrasse bzw. die Arbeiten an den Hauptwasserleitungen in der Fürstenrieder Straße, werden immer wieder neue provisorische Fahrspuren und Wege markiert. Die Fußgängerunterführung auf Höhe der Stadtbibliothek ist indes schon länger gesperrt. Ein Bürger wandte sich kürzlich an den Bezirksausschuss Laim (BA 25) und bat dazu um Auskunft: „Wann kommt zumindest eine provisorische Überquerungsmöglichkeit zwischen dem Laimer Platz und der Agnes-Bernauer-Straße?“ Denn der Weg zu Bioladen oder Buchgeschäft und auch zu anderen Läden vor Ort sei aufgrund der Bauabsperrung erschwert. Für ältere Menschen sei es da sogar einfacher „zum Stachus zu fahren als zu Hause einzukaufen“, beklagt der Mann. „Möchten Sie denn, dass nach Abschluss der Bauarbeiten die lokalen Geschäfte fehlen?“, gibt der Bürger zu Bedenken. Der BA kann auf die Großbaustelle vor Ort kaum Einfluss nehmen, gibt das Bürgeranliegen jedoch an Mobilitätsreferat (MOR) und Baureferat weiter, die dazu Stellung nehmen werden.