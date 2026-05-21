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Laim (München)Polizeiberichtepolizei
Veröffentlicht am 21.05.2026 07:45

Mutmaßlicher Drogendealer fliegt auf

Am Mittwoch, 6. Mai, gegen 11.10 Uhr wollte ein 23-Jähriger ein gefälschtes Rezept für ein betäubungsmittelhaltiges Medikament in einer Apotheke in Laim einlösen. Das Apothekenpersonal verständigte daraufhin die Polizei. Zivile Polizeibeamte konnten den 23-Jährigen vor Ort antreffen und festnehmen. Bei ihm wurde Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages sichergestellt.

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde – nachdem die Staatsanwaltschaft München I beim Amtsgericht München einen entsprechenden Beschluss erwirkt hatte – eine von dem Mann genutzte Wohnung durchsucht. Dabei wurden Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige und zum Teil betäubungsmittelhaltige Arzneimittel, Utensilien zur Fälschung von Rezepten, Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages, Verpackungsutensilien für den Verkauf von Betäubungsmitteln und Arzneimitteln sowie eine geladene Luftpistole aufgefunden und beschlagnahmt.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Mittlerweile wurde durch den zuständigen Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen.

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