Mutmaßlicher Drogendealer fliegt auf

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde – nachdem die Staatsanwaltschaft München I beim Amtsgericht München einen entsprechenden Beschluss erwirkt hatte – eine von dem Mann genutzte Wohnung durchsucht. Dabei wurden Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige und zum Teil betäubungsmittelhaltige Arzneimittel, Utensilien zur Fälschung von Rezepten, Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages, Verpackungsutensilien für den Verkauf von Betäubungsmitteln und Arzneimitteln sowie eine geladene Luftpistole aufgefunden und beschlagnahmt.