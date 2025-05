Kontroversen zum Carsharing am Willibaldplatz

Das neue Schild am Willibaldplatz zeigt auf weißem Grund ein Autos mit vier umstehenden Personen, in jeder Ecke eine. Was damit gemeint ist, erschließt sich vielen nicht sofort. „Man wird mit einem neuen Verkehrsschild konfrontiert, dass keiner kennt und wird prompt mit einem Strafzettel (55 Euro) belohnt“, beklagt ein Bürger nun beim Bezirksausschuss Laim (BA 25). Seit Kurzem weisen die neuen Schilder auf der Südseite des Willibaldplatzes fünf Parkplätze als sogenannten Carsharing-Plätzen aus, auf denen nur Leihautos stehen dürfen. Dieser „Mobilitätspunkt“ wird auch nach den wenigen Wochen seit seiner Einführung noch kontrovers unter den Stadtteilbewohnern diskutiert.

Sogenannte „Mobilitätspunkte“ werden derzeit sukzessive im gesamten Stadtgebiet umgesetzt. Ziel ist es, nach und nach Mobilitäts-Gewohnheiten in der Stadt zu ändern. Dabei soll auch die Nutzung von Leihfahrzeugen attraktiver werden – was u. a. dadurch gelingen soll, dass Nutzer von geteilten (sharing) Autos leicht Parkplätze finden können.

Sieben solcher Sammelpunkte, an denen normale Parkplätze zu speziellen Sharing-Parkplätzen umgewandelt werden, sind auch in Laim entstanden. Einer davon am Willibaldplatz. Der sorgt für anhaltende Diskussionen. Bemängelt wird u. a., dass die Stellplätze ohne Vorankündigung eingeführt wurden. Anwohner wie auch Geschäftsleute kritisierten zudem die zu hohe Anzahl.

Auf der Südseite des Willibaldplatzes gab es bislang acht längsseitige Kurzzeitparkplätze an der Agnes-Bernauer-Straße. Fünf davon sind nun Carsharing-Autos vorbehalten. Die drei verbliebenen Stellplätze sollen alsbald als Abstellflächen für sogenannte geteilte Mikromobilität dienen. Da nun die Akzeptanz für diesen Mobilitätspunkt (für E-Scooter etc.) vor Ort so gering ist, setzt sich der Bezirksausschuss (BA 9) dafür ein, dass nachjustiert wird. Die Ideen der verschiedenen Fraktionen für eine gütliche Lösung sind indes verschiedenen.

Verschiedene Vorschläge