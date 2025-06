In der Fürstenrieder Straße werden jetzt die Tram-Schienen verlegt

Am 2. Juni hatten die Arbeiten zum Einbau einer Gleiskreuzung und von Gleisbögen an der Kreuzung Fürstenrieder Straße / Agnes-Bernauer-Straße begonnen. Bereits im vergangenen Jahr wurden an der Kreuzung mit der Ammerseestraße ebenfalls eine Gleiskreuzung und Gleisbögen eingebaut. Die Strecke, die jetzt in der Fürstenrieder Straße gebaut wird, verknüpft diese beiden Kreuzungen. „Ich freue mich darüber, dass in der Fürstenrieder Straße jetzt sichtbar wird, was wir in den vergangenen Jahren geplant und abgestimmt haben”, sagt Alex Indra, Leiter Großprojekte bei den Stadtwerken München (SWM).