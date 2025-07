„Organisatorisch ist es leichter, dass die Bücher zu den Schülern kommen als andersherum“, sagt Kristina Höflinger, Lehrerin an der Georg-Büchner-Realschule in der Droste-Hölhoff-Straße 5. Um Schülern die Welt der Bücher, die Lust am Lesen und die Freude an Sprache näher zu bringen, veranstaltete die Laimer Realschule kürzlich eine große Bücherschau. Das Motto „die 100 Besten“ lockte die Realschüler aller Jahrgangsstufen, von der fünften bis zur zehnten Klasse, zum Stöbern und Schmökern.

Dabei konnten die 100 besten und beliebtesten Kinder- und Jugendbücher der letzten zehn Jahre entdeckt werden, darunter Bücher zum Thema Demokratie aber auch Genres wie Krimi, Fantasy oder Science-Fiction. Initiiert wurde die Bücherschau von der Deutsch-Fachschaft unter der Leitung von Christine Kißner und Christian Wasser und organisiert zusammen mit Kristina Höflinger. Die Bücherschau habe zur „Förderung der Lesemotivation in einem etwas anderen Rahmen als dem Klassenzimmer“ beigetragen, sagt Kristina Höflinger.

Dafür gestaltete die Schule extra einen Raum mit Leseecke und gab Impulse für eine eigene persönliche Buchauswahl. Zudem durften die Schüler ihre Wunschbücher, die in der der kleinen Schulbibliothek „Lese-Nest“ bisher noch fehlen, in eine Liste eintragen. Die gewünschten Bücher sollen nun angeschafft werden.

Wer mehr über die Georg-Büchner-Realschule und deren Profil erfahren möchte, findet Infos unter https://gbr.musin.de/ im Internet.