Fürstenrieder Straße aus Sicherheitsgründen gesperrt

Auch mit Blick auf frühere Fälle hat die CSU/FW-Stadtratsfraktion eine umfassende Anfrage an den Oberbürgermeister, die Stadtverwaltung und die Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) gestellt. „Die Pannen-Serie beim Bau der Tram-Westtangente reißt nicht ab”, äußerte sich Veronika Mirlach (stv. Fraktionsvorsitzende und verkehrspolitische Sprecherin). „Bereits seit Beginn der Arbeiten sorgt die Baustelle für Stau, Umleitungen und Frust. Jetzt legen entdeckte Hohlräume den Verkehr sogar komplett lahm. Das bedeutet für die Menschen vor Ort und viele Pendler weitere Einschränkungen. Mit einer umfassenden Anfrage wollen wir deshalb klären, wann die Fürstenrieder Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann und was die MVG unternimmt, um Anlieger und örtliche Gewerbetreibende zu informieren. Zudem soll die MVG darstellen, inwiefern sich die entdeckten Hohlräume auf die Fertigstellung und die Inbetriebnahme der Tram-Westtangente auswirken. Wir wollen zudem sicherstellen, dass an anderen Stellen Hohlräume zukünftig früher entdeckt werden, indem beispielsweise Vibro-Trucks wie bei der Fernwärme-Erkundung eingesetzt werden, beziehungsweise ein regelmäßiges Monitoring bestehender Vorhaltebauwerke und Verfüllungen stattfindet. Dieses Chaos muss ein Ende haben!”