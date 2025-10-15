Fürstenrieder Straße aus Sicherheitsgründen gesperrt

Nur einen Tag nach dem erneut verschobenen Start des Rumpfbetriebs der Tram-Westtangente wurde ein Teil der Fürstenrieder Straße von der Polizei für den Autoverkehr gesperrt. Grund dafür sind Hohlräume unter der Fahrbahn im Bereich des U-Bahnbauwerks in der Gotthardstraße, die im Zuge der Bauarbeiten entdeckt wurden. Der Boden ist auch im Bereich der östlichen Gotthardstraße nicht tragfähig genug. Nun muss der Bereich aufgegraben und neu verfüllt werden. Das wird laut Stadtwerken „wenige Tage” oder „bis zu zwei Wochen” dauern.
Die Hohlräume stammen vermutlich vom Bau des U-Bahnbauwerks, spekulieren die Stadtwerke. Der zum Teil hölzerne Verbau, der verfüllt wurde, ist mutmaßlich über die Zeit verrottet. Mit dem Öffnen der Fahrbahndecke seien die dadurch entstandenen Hohlräume sichtbar geworden. Bei Bodenuntersuchungen im Vorfeld der Bauarbeiten seien sie nicht zu erkennen gewesen.
Der Verkehr in Richtung Norden wird ab der Ammerseestraße abgeleitet. Die Fürstenrieder Straße ist zwischen Camerloher Straße und Gotthardstraße in nördlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken ist grundsätzlich möglich.
Zusätzlich muss die Gotthardstraße östlich der Fürstenrieder Straße bis zur Friedenheimer Straße gesperrt werden. Für Anlieger ist die Zufahrt weiterhin möglich.
Die Buslinien 51 und 151 werden zwischen Ammerseestraße und Laimer Platz über die Westendstraße umgeleitet.
Der Bus 168 wird zwischen Willibaldstraße und Laimer Platz über Willibald- und Gotthardstraße umgeleitet.
Auch mit Blick auf frühere Fälle hat die CSU/FW-Stadtratsfraktion eine umfassende Anfrage an den Oberbürgermeister, die Stadtverwaltung und die Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) gestellt. „Die Pannen-Serie beim Bau der Tram-Westtangente reißt nicht ab”, äußerte sich Veronika Mirlach (stv. Fraktionsvorsitzende und verkehrspolitische Sprecherin). „Bereits seit Beginn der Arbeiten sorgt die Baustelle für Stau, Umleitungen und Frust. Jetzt legen entdeckte Hohlräume den Verkehr sogar komplett lahm. Das bedeutet für die Menschen vor Ort und viele Pendler weitere Einschränkungen. Mit einer umfassenden Anfrage wollen wir deshalb klären, wann die Fürstenrieder Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann und was die MVG unternimmt, um Anlieger und örtliche Gewerbetreibende zu informieren. Zudem soll die MVG darstellen, inwiefern sich die entdeckten Hohlräume auf die Fertigstellung und die Inbetriebnahme der Tram-Westtangente auswirken. Wir wollen zudem sicherstellen, dass an anderen Stellen Hohlräume zukünftig früher entdeckt werden, indem beispielsweise Vibro-Trucks wie bei der Fernwärme-Erkundung eingesetzt werden, beziehungsweise ein regelmäßiges Monitoring bestehender Vorhaltebauwerke und Verfüllungen stattfindet. Dieses Chaos muss ein Ende haben!”