LogoLogo

expand_more
expand_more
expand_more
Laim (München)Bauen & WohnenWesttangente
Veröffentlicht am 15.10.2025 11:39

Fürstenrieder Straße aus Sicherheitsgründen gesperrt

Gefahr: Am U-Bahnbauwerk Gotthardstraße wurden Hohlräume im Boden entdeckt. (Foto: SWM/MVG)
Gefahr: Am U-Bahnbauwerk Gotthardstraße wurden Hohlräume im Boden entdeckt. (Foto: SWM/MVG)
Gefahr: Am U-Bahnbauwerk Gotthardstraße wurden Hohlräume im Boden entdeckt. (Foto: SWM/MVG)
Gefahr: Am U-Bahnbauwerk Gotthardstraße wurden Hohlräume im Boden entdeckt. (Foto: SWM/MVG)
Gefahr: Am U-Bahnbauwerk Gotthardstraße wurden Hohlräume im Boden entdeckt. (Foto: SWM/MVG)

Nur einen Tag nach dem erneut verschobenen Start des Rumpfbetriebs der Tram-Westtangente wurde ein Teil der Fürstenrieder Straße von der Polizei für den Autoverkehr gesperrt. Grund dafür sind Hohlräume unter der Fahrbahn im Bereich des U-Bahnbauwerks in der Gotthardstraße, die im Zuge der Bauarbeiten entdeckt wurden. Der Boden ist auch im Bereich der östlichen Gotthardstraße nicht tragfähig genug. Nun muss der Bereich aufgegraben und neu verfüllt werden. Das wird laut Stadtwerken „wenige Tage” oder „bis zu zwei Wochen” dauern.

Die Hohlräume stammen vermutlich vom Bau des U-Bahnbauwerks, spekulieren die Stadtwerke. Der zum Teil hölzerne Verbau, der verfüllt wurde, ist mutmaßlich über die Zeit verrottet. Mit dem Öffnen der Fahrbahndecke seien die dadurch entstandenen Hohlräume sichtbar geworden. Bei Bodenuntersuchungen im Vorfeld der Bauarbeiten seien sie nicht zu erkennen gewesen.

Umleitung für den Straßenverkehr

Der Verkehr in Richtung Norden wird ab der Ammerseestraße abgeleitet. Die Fürstenrieder Straße ist zwischen Camerloher Straße und Gotthardstraße in nördlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken ist grundsätzlich möglich.
Zusätzlich muss die Gotthardstraße östlich der Fürstenrieder Straße bis zur Friedenheimer Straße gesperrt werden. Für Anlieger ist die Zufahrt weiterhin möglich.
Die Buslinien 51 und 151 werden zwischen Ammerseestraße und Laimer Platz über die Westendstraße umgeleitet.
Der Bus 168 wird zwischen Willibaldstraße und Laimer Platz über Willibald- und Gotthardstraße umgeleitet.

„Dieses Chaos muss ein Ende haben!”

Auch mit Blick auf frühere Fälle hat die CSU/FW-Stadtratsfraktion eine umfassende Anfrage an den Oberbürgermeister, die Stadtverwaltung und die Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) gestellt. „Die Pannen-Serie beim Bau der Tram-Westtangente reißt nicht ab”, äußerte sich Veronika Mirlach (stv. Fraktionsvorsitzende und verkehrspolitische Sprecherin). „Bereits seit Beginn der Arbeiten sorgt die Baustelle für Stau, Umleitungen und Frust. Jetzt legen entdeckte Hohlräume den Verkehr sogar komplett lahm. Das bedeutet für die Menschen vor Ort und viele Pendler weitere Einschränkungen. Mit einer umfassenden Anfrage wollen wir deshalb klären, wann die Fürstenrieder Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann und was die MVG unternimmt, um Anlieger und örtliche Gewerbetreibende zu informieren. Zudem soll die MVG darstellen, inwiefern sich die entdeckten Hohlräume auf die Fertigstellung und die Inbetriebnahme der Tram-Westtangente auswirken. Wir wollen zudem sicherstellen, dass an anderen Stellen Hohlräume zukünftig früher entdeckt werden, indem beispielsweise Vibro-Trucks wie bei der Fernwärme-Erkundung eingesetzt werden, beziehungsweise ein regelmäßiges Monitoring bestehender Vorhaltebauwerke und Verfüllungen stattfindet. Dieses Chaos muss ein Ende haben!”

Das könnte Sie auch interessieren
Obersendling (München)
Das Parkdeck an der Aidenbachstraße wird abgerissen und neu gebaut. (Foto: job)
Das Parkdeck Aidenbachstraße wird 2027/28 ersetzt
23.09.2025 09:53 Uhr
query_builder1min
Nymphenburg (München)
Die Einbahnregelung in der Wotanstraße ist nicht besonders gut umgesetzt, beklagt die CSU und verweist auf Blockaden, gefährliche Wendemanöver und Sicherheitsrisiken. (Foto: CSU)
Chaos Wotanstraße: „Hier muss sofort Abhilfe erfolgen!”
03.07.2025 14:15 Uhr
query_builder2min
Laim (München)
In München fuhr einmal ein „Stangerlbus”. (Foto: SWM)
Braucht's das wirklich und wem nutzt's?
02.07.2025 13:45 Uhr
query_builder2min
In der Fürstenrieder Straße werden jetzt die Tram-Schienen verlegtWesttangente: Bürger geben nach 33 Monaten Warten aufErhebliche Einschränkungen in der Wotanstraße ab Ende JuniVor Neubau der A96-Brücke werden Leitungen der Fürstenrieder Straße wegverlegtExtra Fußgängerampel in der Fürstenrieder Straße geplantUnterführung in der Fürstenrieder Straße noch gesperrtBrückenabriss: So sieht's am Kreuzhof ausBrückenabbruch: Fürstenrieder und Boschetsrieder Straße von Donnerstag bis Montag gesperrtBürger können sich mit Fragen zur Tram-Westtangente an neue Infobüro wendenKomische Kombi: Was gilt hier?So geht's 2025 bei der Westtangente weiterKreuzhofbrücken: Umfangreiche Sperrungen heute und morgenDer Laimer Bezirksausschuss bestand darauf, dass die Bürgerversammlung im eigenen Viertel stattfindet und setzte dies jetzt bei der Stadtverwaltung durchEntlang der Tram-Westtangente wird es wider den Wunsch aus Laim keine begrünten Wartehäuschen an den Bushaltestellen gebenLeser äußern sich zur Trambahn-Baustelle
zurück zur Übersicht
Wochenanzeiger
Media-DatenImpressumDatenschutzAGB
Kleinanzeigen
Jobs / StellenKFZ-MarktImmobilienKeinanzeige inserieren
Zeitungen online lesen
e-Paper
north