Extra Fußgängerampel in der Fürstenrieder Straße geplant

Eine Fußgängerunterführung oder eine Fußgängerampel – an viel befahrenen Straßen wird aus Gründen der Effizienz zumeist nur eine dieser beiden Möglichkeiten zur Überquerung geschaffen. „Soll in der Fürstenrieder Straße wirklich beides kommen?“, das fragte man sich jüngst bei der öffentlichen Sitzung des Bezirksausschusses Laim (BA 25). Ein Antwortschreiben der Stadtwerke München (SWM) / Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), das auf einen Bürgerantrag aus der Bürgerversammlung eintraf, ließ dies jedenfalls vermuten.

Eigentlich hatte der Bürger bei der Laimer Bürgerversammlung im vergangenen November angefragt, ob eine temporäre Fußgängerampel auf Höhe der Valpichlerstraße errichtet werden könnte, sodass die Stadtteilbewohner während der Dauer der Bauarbeiten an Tram-Westtangente und Hauptwasserleitungen sicher über die Fürstenrieder Straße kommen können. Denn die Unterführung auf Höhe der Hogenbergstraße ist gesperrt. Wer von der einen auf die andere Straßenseite der Fürstenrieder Straße wechseln möchte, muss daher die Ampeln gesicherten Überquerungsmöglichkeiten an der Gotthardstraße oder an der Agnes-Bernauer-Straße nutzen. „Da sich der Fußgängerüberweg an der Gotthardstraße in unmittelbarer Nähe zur Hogenbergunterführung befindet sowie aus Gründen der Kosteneffizienz, haben sich die Stadtwerke dazu entschieden, keine zusätzliche temporäre Fußgängerampel auf Höhe der Valpichlerstraße zu installieren“, erklärten dazu SWM / MVG.

Eine provisorische Fußgängerampel also kommt nicht. Stattdessen aber sei eine permanente Fußgängerampel vorgesehen.