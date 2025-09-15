An der Kreuzung Agnes-Bernauer-Straße / Fürstenrieder Straße gehen die Bauarbeiten für die Tram-Westtangente in eine neue Bauphase über. Aus diesem Grund kommt es bis voraussichtlich Mitte Dezember zu weiteren Einschränkungen: Die Agnes-Bernauer Straße wird in diesem Zeitraum unmittelbar westlich der Kreuzung Fürstenrieder Straße für beide Fahrtrichtungen für den Kfz-Verkehr gesperrt. Die Einfahrt in die westliche Agnes-Bernauer-Straße von der Fürstenrieder Straße aus ist in dieser Zeit nicht möglich.

In der Agnes-Bernauer-Straße zwischen Ossietzkystraße und Lutzstraße wird eine Einbahnregelung in Fahrtrichtung Osten eingerichtet. Ab der Lutzstraße ist die Agnes-Bernauer-Straße bis zur Baustelle nur noch für Anlieger möglich.

Der Fuß- und Radverkehr kann in alle Richtungen passieren. Der Schienenersatzverkehr für die Tramlinie 19 wird bis Freitag, 19. Dezember, verlängert.