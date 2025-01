Im Alten- und Servicezentrum (ASZ) Laim (Kiem-Pauli-Weg 22) wird zweimal wöchentlich (dienstags und freitags) Tischtennis gespielt. Der nächste Termin ist am Freitag, 10. Januar, von 13 bis 16.45 Uhr. Weiter geht es dann am Dienstag, 14. Januar, von 14 bis 16.45 Uhr. In der Nähe der Kegelbahn gelegen, bietet die Tischtennisplatte nicht nur die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung, sondern auch zum Austausch und zur Geselligkeit.

Diese kostenlosen Veranstaltungen sind eine ideale Gelegenheit für Senioren, um in der Nähe ihres Zuhauses aktive Stunden zu verbringen, neue Bekanntschaften zu machen oder bestehende zu vertiefen. Teilnehmer werden gebeten, sich einfach am jeweiligen Tag kurz im Büro zu melden, bevor sie den Schläger schwingen.