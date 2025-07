Bürgerinitiative feiert 30 Jahre Landschaftspark West

Seit 1937 existiert die Baumschule an der Willibaldstraße schon, von wo aus das gesamte Münchner Stadtgrün stammt. Darüber hinaus erstreckt sich ein Grünzug von Laim bis Lochham, der letzte so weitläufig zusammenhängende in München. Das Gesamtgebiet wird als „Landschaftspark West“ bezeichnet und stellt zum einen Freizeitoase sowie Naherholungsgebiet dar und hat zum anderen große bioklimatische Bedeutung für die ganze Stadt. Der Erhalt und die Gestaltung dieses Grünzugs war schon vor dreißig Jahren Thema im Stadtrat: Im Februar 1991 hatten drei SPD-Stadträte den Antrag „zur Gestaltung der Freiflächen zwischen Pasing, Laim, Blumenau und Hadern als Landschaftspark“ gestellt. Mit Beschluss vom 25. Januar 1995 wurde dann in Stadtrat-Vollversammlung diesem Antrag entsprochen. Diesen Ausgangspunkt nimmt die Bürgerinitiative Landschaftspark West nun zum Anlass um zu Feiern.