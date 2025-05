Das ASZ organisiert am Mittwoch, 4. Juni, von 9.30 bis 19 Uhr einen Busausflug in das schöne Donauwörth, gelegen am Zusammenfluss von Wörnitz und Donau. Die Reisegruppe erhält eine Führung durch das bekannte Käthe-Kruse-Puppenmuseum. Nach einer Einkehr zum Mittagessen gibt es die Möglichkeit, bei einer historischen Stadtführung die Stadt und ihre Geschichte besser kennenzulernen. Nach einem gemütlichem Kaffeetrinken geht es dann nach Hause. Anmeldung ist ab sofort möglich. Treffpunkt ist vor dem ASZ (Kiem-Pauli-Weg 22). Kosten werden bei Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldungen unter Tel. 089/57 50 14 oder 089/54 22 520 10 oder per Mail unter asz-laim@awo-muenchen.de.