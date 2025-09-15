ASZ Laim startet mit neuem Herbstprogramm

Neu ist auch die Männergruppe, die sich künftig an jedem vierten Donnerstag im Monat treffen wird. „Da Männer in den regulären Veranstaltungen eher unterrepräsentiert sind, richtet sich der Männertreff vorwiegend an die Laimer Senioren“, sagt Florian Brucker. „Es soll ein Raum für Gespräche über „Männer und das Alter“ bieten. Jeder interessierte Mann aus Laim ist gerne gesehen.“

Gewohnt vielfältig bleiben zudem Programmangebote wie Gedächtnistraining, Filmnachmittag, Qigong und Yoga oder das Erzählcafé, Sprachkurse oder Spieletreffs und vieles mehr.

Wer sich im ASZ Laim einmal umschauen möchte, kann einfach vorbeigehen, oder auch den preiswerten Mittagstisch ausprobieren. Diesen gibt es Montag bis Freitag von 12 bis 13 Uhr; um Anmeldung vorab wird gebeten. Die hauseigene Cafeteria bietet zudem Montag bis Donnerstag von 9 bis 16.30 Uhr und am Freitag von 9 bis 13.30 Uhr Kaffee, Kuchen und Gebäck.

Bei Rückfragen sind die Mitarbeiter vor Ort oder unter Tel. 089/575014 und 089/542252010 oder per E-Mail unter asz-laim@awo-muenchen.de erreichbar.