In den Gärten des Kleingartenvereins der Bahn-Landwirtschaft München West in der Westendstraße 230 blüht und gedeiht es derzeit besonders üppig. Und die Gartler der über 110 Jahre alten Anlage teilen diese Gartenglück regelmäßig mit Nachbarn, Freunden und Bekannten. Am Sonntag, 6. Juli lädt der Kleingartenverein Laimer Senioren zu seinem traditionellen Nachmittag mit kostenlosem Kaffee und Kuchen ein.

Ab 14 Uhr gibt es außerdem ein buntes Programm sowie einen Überraschungsgast, der für Unterhaltung sorgen wird. Die Polizei wird zudem eine Infoveranstaltung abhalten. Alle Senioren der Nachbarschaft sind herzlich eingeladen. Wer mehr über den Gartenverein erfahren möchte, findet Infos unter www.blw-muenchen-west.de im Internet.