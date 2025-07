Neues Thomas-Wimmer-Haus

Mehr Baumasse und zugleich Kosten einsparen, das soll beim Neubau des Thomas-Wimmer-Hauses in der Burgkmairstraße gelingen. 159 barrierefreie Wohneinheiten (fünf mehr als noch bei der Bauvoranfrage beziffert) sowie zwei soziale Einrichtungen im Erdgeschoss sollen nach neustem Planungsstand entstehen. Eingespart wird unter anderem beim Energiestandart.

Das Thomas-Wimmer-Haus, das zur Stiftung „Alte Heimat“ gehört, soll aber auch in Zukunft ein besonderes Wohnhaus sein und dem Stiftungszweck unterliegen, demnach vorrangig alte und behinderte Menschen darin wohnen werden. Aber auch Pflegekräften will man Wohnraum zur Verfügung stellen.