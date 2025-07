Die Seniorenvertretung Laim lädt in Kooperation mit dem Kino Neues Rex (Agricolastraße 16) zur Filmvorführung ein: Am Freitag, 25. Juli wird der Abenteuerfilm „Fitzcarraldo“ (1982) von Werner Herzog, mit Klaus Kinski und Claudia Cardinale gezeigt. Im Film geht es um Sweeney Fitzgerald, einen Exzentriker und Opernliebhaber. Besessen von der Idee, ein Opernhaus mitten im peruanischen Dschungel zu errichten, setzt Fitzcarraldo - wie er von den Einheimischen genannt wird - alles auf eine Karte.

Die Laimer Seniorenvertretung rief das Seniorenkino ins Leben, um allen Senioren einen regelmäßigen Kinobesuch mit stark ermäßigten Kartenpreisen zu ermöglichen. Mit Hilfe des Zuschusses durch die Seniorenvertretung wird ein Kartenpreis in Höhe von fünf Euro möglich. Die Auswahl der Filme treffen das Kino Rex und Seniorenvertreter Konrad Stöckl gemeinsam. Beginn der Vorführung ist wie gewohnt um 13 Uhr, Einlass um 12.30 Uhr. Die Karten können telefonisch vorab im Kino unter Tel. 089/562500 reserviert werden.