Um die Tram-Westtangente an das bestehende Tramnetz anzubinden und im Störungsfall schnell reagieren zu können, bauen die SWM an der Kreuzung zur Agnes-Bernauer-Straße ein Gleiskreuz mit ergänzenden Gleisbögen zum Abbiegen ein. Dafür werden eine Kreuzung, acht Weichen und neue Gleise auf einer Strecke von insgesamt 100 Metern in allen vier Richtungen verlegt. Bevor der Gleisbau startet, werden ab 2. Juni vor allem Versorgungsleitungen an der Kreuzung Agnes-Bernauer-Straße / Fürstenrieder Straße verlegt.

Im Zuge der Bauarbeiten erneuern die SWM in der Agnes-Bernauer-Straße die Tramgleise der Linie 19 auf einer Strecke von rund 500 Metern. Außerdem werden die Schienen auf der Überfahrt in der Friedenheimer Straße erneuert.

Die Agnes-Bernauer-Straße wird daher westlich der Fürstenrieder Straße stadteinwärts ab der Ossietzkystraße zur Einbahnstraße. An der Kreuzung von Fürstenrieder Straße und Agnes-Bernauer-Straße entfallen aufgrund der Einbahnregelung die Linksabbiegemöglichkeiten. Von Norden kommend ist das Rechtsabbiegen in die Agnes-Bernauer-Straße nicht mehr möglich.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August.