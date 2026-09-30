Unfall beim Wenden: Pkw stößt mit Tram zusammen

Zeitgleich fuhr eine Tram der Linie 18 im Gleisbereich parallel zur Straße. Als der 83-Jährige wendete, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Straßenbahn. Der Pkw wurde auf den Gehweg geschoben und kollidierte mit einer Ampel, einem Verkehrszeichen und einem Zaun. Der 83-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.