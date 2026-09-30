Unfall beim Wenden: Pkw stößt mit Tram zusammen

Am Dienstag, 29. September, gegen 18.50 Uhr fuhr ein 83-Jähriger mit einem Porsche Pkw auf der Westendstraße in Richtung Tübinger Straße. An der Einmündung zur Fachnerstraße wollte der 83-Jährige wenden. Hierzu war es nötig, die mittig verlaufenden Straßenbahnschienen zu überqueren.
Zeitgleich fuhr eine Tram der Linie 18 im Gleisbereich parallel zur Straße. Als der 83-Jährige wendete, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Straßenbahn. Der Pkw wurde auf den Gehweg geschoben und kollidierte mit einer Ampel, einem Verkehrszeichen und einem Zaun. Der 83-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden im sechsstelligen Bereich. Die Unfallstelle musste für über zwei Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.