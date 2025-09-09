Die Senioren-Union im CSU-Kreisverband 8 hatte Kai Pietzner zu Gast. Er ist Mentor, Trainer und Therapeut. Gleich zu Beginn hat er bei jedem Mitglied der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen, um nach Bewegung eine positive Veränderung aufzeigen zu können. Für die richtige Bewegung ist der Mensch nie zu alt - ob mental oder körperlich. Es wurden einfach durchführbare Übungen zur Verbesserung der Konzentration und der Beweglichkeit vorgestellt. Alle Übungen konnten im Sitzen von den Senioren mitgemacht werden. Bewegung ist die beste Haltung: Kai Pietzners Lebensmotto war einmal mehr Vortragsthema und damit für ihn wieder eine große Freude, Menschen zur mentalen und körperlichen Bewegung zu motivieren und zur Gesundheit inspirieren. Als Belohnung fürs Mitmachen gab es ein Rezept: Knäckebrot zum Selbermachen.