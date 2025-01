Königlich gekleidet zogen die Sternsinger im katholischen Pfarrverband Laim nach der Messe am Dreikönigstag aus, um den Segen in die Häuser im Pfarrgebiet zu bringen. Aus St. Ulrich entließen Diakon Georg Riepel und Pater Jiju Kilukkan elf Sternsinger, die mit gesegneter Kreide und Weihrauch ausgestattet, rund 90 Haushalte besuchten sowie das Seniorenheim in der Stöberlstraße. Die Sternsinger bringen indes nicht nur den Segen ins Haus, sondern sammeln zugleich für Kinderhilfsprojekte weltweit. „Erhebt eure Stimme“, so lautet das Motto der diesjährigen Sternsinger-Spendenaktion, wobei sich die Kinder für das Einhalten von Kinderrechten weltweit einsetzen. Die Sternsinger von St. Ulrich sammelten 1.950 Euro an Spenden ein, die nun diesem Zweck zu Gute kommen.