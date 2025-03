Der Paul-Gerhardt-Chor unter Leitung von Ilse Krüger-Kreile führt die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach am Sonntag, 6. April, um 17 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche auf. Die Solisten sind: Gisela Weinberger (Sopran), Regine Jurda (Alt), Q-Won Han (Tenor), Timo Janzen (Bass) und Felix Rumpf (Jesus). Es spielt das Münchner Oratorienorchester.

Eintrittskarten zwischen 20 und 30 Euro gibt es im Pfarrbüro der Paul-Gerhardt-Kirche unter Tel. 089/565470), bei Bücher Hacker (Fürstenrieder Straße 44) oder unter www.paul-gerhardt-chor.de.

Bachs Matthäuspassion gehört sicher zu den bedeutendsten Werken der Musikgeschichte. 1727 in Leipzig uraufgeführt, 1829 von Felix Mendelssohn-Bartholdy wiederentdeckt, begeistert sie Jahr für Jahr Sänger, Musiker und Zuhörer.