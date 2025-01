Pastoralreferentin Sabine Keller und Pfarrverbandsleiter Pfarrer Georg Rieger entließen zehn Mädchen und vier Buben nach dem Festgottesdienst am Dreikönigstag in „Zwölf Apostel“, um den Segen in die Häuser zu tragen. Aufgeteilt in drei Gruppen besuchten die als Heilige Drei Könige gekleideten Kinder und Jugendlichen zusammen mit ihren vier Begleiterinnen rund 80 Haushalte im Pfarrgebiet und sammelten rund 1.800 Euro für das Kinderhilfswerk der Sternsinger. Segen bringen und selbst zum Segen für andere werden, unter dieser Prämisse steht alljährlich die Sternsingeraktion. Heuer setzten sich die Sternsinger vorrangig für die Einhaltung und Umsetzung von Kinderrechten weltweit ein.