Lukas-Schule startet Neubau

„Wir bauen Zukunft für Kinder und Jugendliche – mit Raum zum Lernen, Bewegen und Wachsen“, sagt Martin Wagner, Geschäftsführer der Lukas-Schulen. „Und wir schaffen Raum, in dem man Gott begegnen kann.“ Die Lukas-Schule zählt zu den größten christlichen Schulen in Bayern und wird nun zusätzlich wachsen. Auf rund 3.600 Quadratmetern Fläche wird der Erweiterungsbau auf dem Nebengrundstück zur Bestandsschule in der Riegerhofstraße entstehen.

Der neue Gebäudekomplex wird zum Teil ein Geschoss, an anderer Stelle vier Geschosse hoch werden, wobei eine Brücke die neue Grundschule mit dem Bestandsgebäude verbinden wird. Optisch soll sich der Neubau an die bestehende Schule und den Sportverein anlehnen und sich mit „ruhigem Fassadenbild“ und „naturnaher Farbgebung“ in die Umgebung einfügen, so die Projektbeschreibung. Entworfen wurde der Neubau von den Architekten Bodamer und Faber aus Stuttgart für die Firma Reisch aus Bad Saulgau, welche die europaweite Ausschreibung für das Bauprojekt für sich entscheiden konnte.