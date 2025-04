Fahrbahnen der Landsberger Straße werden keine Fahrradstraßen

Mehr Sicherheit für Radfahrer auf der Landsberger Straße erhoffte sich ein Laimer Bürger, als er bei der Bürgerversammlung im November 2024 vorsprach und anfragte, ob die Seitenfahrbahnen stadteinwärts und stadtauswärts als Fahrradstraßen eingerichtet werden könnten. Denn in diesen Seitenzweigen der Landsberger Straße wird es eng, vor allem, wenn Autofahrer die Radler zu überholen versuchen. Das Mobilitätsreferat (MOR) erklärt nun jedoch, dass sich dieser Bürgerwunsch nach Umwidmung der Seitentrassen zu Fahrradbahnen nicht umsetzen lässt.

Neben den Hauptfahrbahnen auf der Landsberger Straße führen zum Teil auch Nebenfahrbahnen parallel. Sie dienen unter anderem dafür, dass zu den ansässigen Einzelhändlern und Gewerbetreibenden abgezweigt werden kann. In diese Seitenfahrbahnen münden auch einige bauliche Radwege, wie zum Beispiel stadtauswärts auf Höhe der Friedenheimer Brücke. Radler aber fahren hier durchaus gefährlich, worauf ein Laimer Bürger bei der Bürgerversammlung hinwies: „Kfz-Fahrer drängeln oft oder fahren mit wenig Seitenabstand vorbei“, erklärte er. Daher schlug er vor, die Seitenfahrbahn als Fahrradstraße zu klassifizieren. Dies aber, so erklärt nun das Mobilitätsreferat (MOR), das sich mit dem Vorschlag befasste, sei nicht umsetzbar, aber auch nicht sinnvoll.

„Fahrradstraßen bündeln den Radverkehr abseits von Hauptverkehrsstraßen im Nebenstraßennetz“, erläutert das MOR. Die Ausweisung einer Straße als Fahrradstraße erfolge nach dem sogenannten Netzgedanken. „Das heißt, wesentliches Entscheidungskriterium für die Ausweisung einer Straße bzw. eines Straßenzuges als Fahrradstraße ist die Bündelung des Radverkehrs, z. B. durch eine bereits bestehende Beschilderung als Radverkehrsroute oder als wichtige Verbindungsfunktion für den Radverkehr.“ Kleinteilige Maßnahmen ohne Integration in den Netzgedanken kämen hingegen nicht in Betracht. Bei der Landsberger Straße handle es sich nun sowohl bei der Hauptfahrbahn als auch bei den Nebenfahrbahnen um Straßen, die nach dem Verkehrsentwicklungsplan-Radverkehr weder Teil einer Radlhaupt- noch Nebenroute sind. Zudem sei die Landsberger Straße kein Bestandteil des ausgeschilderten Radlnetzes. „Eine Bündelung des Radverkehrs infolge der Integration in den Netzgedanken liegt hier nicht vor“, resümiert das MOR. Eine Ausweisung als Fahrradstraße könne daher auch nicht erfolgen.