Die Grünen fordern bei Sanierungen ganzheitliche Konzepte - und scheitern

Anders sehen es SPD, CSU und FDP im BA Laim. SPD-Fraktionssprecher Carsten Kaufmann sieht derzeit den hohen Parkdruck und das aktuell hitzig diskutierte Gehwegparken als wichtiger an: „Wir haben den Eindruck, dass es den Laimern da nicht vorrangig um Entsiegelung geht.“ Zu den Alltagsproblemen der Stadtteilbewohner gehöre vor allem die Parkraum-Problematik, für die Ausweichkonzepte fehlten. CSU-Fraktionssprecherin Alexandra Gaßmann befürchtet zudem den Mehraufwand, wenn an Straßensanierungen sogleich ein Gesamtkonzept hinge: „Wenn man dem Vorschlag der Grünen folgt, dann würde man bei jedem Schlaglochflicken warten müssen, weil noch eine weitere Planung ansteht.“ Auch sei unklar, wie Konzeptentwicklungen zu finanzieren wären. Mehrheitlich wurde der Antrag der Grünen abgelehnt und wird damit nicht an die Stadtverwaltung weitergegeben. „Vor lauter Bedenken gehen wir nicht mal den ersten Schritt“, bedauert Grünen-Fraktionssprecher Martin Beier.