Bürgerwunsch für Willibaldplatz abgewiesen

Der Willibaldplatz ist in seiner heutigen Gestalt noch vergleichsweise jung. Im Frühjahr 2020 wurde der Platz, der auf anhaltenden Wunsch der Bürger und ansässigen Geschäftsleute umgestaltet wurde, fertiggestellt. Während des Planungsprozesses hatte man Beteiligungsveranstaltungen durchgeführt und Wünsche der Bürger und des Bezirksausschusses ins Konzept einfließen lassen. Im Ergebnis wurde aus der nahezu reinen Verkehrsfläche ein Platz mit Fußgängerbereich und „grüner Zone“. Die Stadtteilbewohner aber wünschen sich jetzt noch mehr Begrünung vor Ort. Bei der Bürgerversammlung im vergangenen November wurde der Antrag an die Stadtverwaltung empfohlen, den Kiesstreifen am Platz durch eine „ökologisch nachhaltige Begrünung“ wie z. B. eine Blühwiese zu ersetzen. Auch Shared-Mobility sollte vor Ort berücksichtigt werden.