Bürgerwunsch nach neuer Sportanlage bleibt unerfüllt

Es gebe in Laim zu wenige öffentlich zugängliche Sportanlage, insbesondere für Kinder, so befindet es der Vater einer Tochter aus Laim und wollte daran gern etwas ändern. „Kinder sind unsere Zukunft und sollten dementsprechend bestmöglich gefördert werden“, erklärte er bei der Bürgerversammlung im November 2024. Für die sportliche Förderung und Entwicklung des Nachwuchses brauche es daher auch geeignete Sportflächen. Die Mehrheit der bei der Bürgerversammlung anwesenden Laimer pflichtete bei und unterstützte die Idee, dass ein zusätzlicher Fußball- oder Basketballplatz im Viertel entstehen möge. Dieser Bürgerwunsch lässt sich jedoch gar nicht so leicht erfüllen. Denn für Sportanlage gibt es ganz bestimmte Auflagen, wie das Baureferat nun erklärt.

In Laim bleiben daher nur jene Angebote bestehen, die es bereits gibt: In zwei öffentlichen Grünanlagen gibt es ein Jugendspielangebot mit je einem Fußballplatz und einem Basketball- bzw. Streetballplatz. Die Spielfelder finden sich in der Jugendspielanlage an der Von-der-Pfordten-Straße Ecke Valpichlerstraße und im Westteil der Grünanlage am Joergplatz. „Darüber hinaus gibt es im Stadtbezirk ein vielfältiges Spiel- und Sportangebot mit Tischtennis, Fitnessparcours, Calisthenicsanlagen und einer Skateanlage“, so ergänzt das Baureferat Abteilung Gartenbau. Wer mehr dazu erfahren möchte, findet einen Überblick über die Spiel- und Sportangebote im Bezirk unter https://spielplatz-muenchen.de die Münchner Spielplatz-App.