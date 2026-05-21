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Laim (München)Polizeiberichtepolizeibauarbeiten
Veröffentlicht am 21.05.2026 07:50

Bagger fährt über Fuß: 77-Jähriger schwer verletzt

Am Dienstag, 19. Mai, gegen 12 Uhr ging ein 77-Jähriger auf dem Gehweg der Fürstenrieder Straße in Richtung Laimer Unterführung. Wegen mehrerer Baustellen im Bereich der Fürstenrieder Straße ist die Fahrbahn vom Gehweg mittels Baustellenbarken getrennt. An der Kreuzung zur Agnes-Bernauer-Straße wollte der 77-Jährige die Fürstenrieder Straße bei einer fehlenden Barke überqueren.

Zeitgleich befuhr ein 52-Jähriger mit einem Baustellenfahrzeug die Fürstenrieder Straße ebenfalls in Richtung Laimer Unterführung. Auf der Straße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bagger und dem Fußgänger, wobei der Fuß des 77-Jährigen vom vorderen rechten Reifen des Fahrzeugs überrollt wurde.

Durch den Unfall wurde der 77-Jährigen schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Fürstenrieder Straße mehrfach gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:
Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tel. 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

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