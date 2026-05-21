Bagger fährt über Fuß: 77-Jähriger schwer verletzt

Am Dienstag, 19. Mai, gegen 12 Uhr ging ein 77-Jähriger auf dem Gehweg der Fürstenrieder Straße in Richtung Laimer Unterführung. Wegen mehrerer Baustellen im Bereich der Fürstenrieder Straße ist die Fahrbahn vom Gehweg mittels Baustellenbarken getrennt. An der Kreuzung zur Agnes-Bernauer-Straße wollte der 77-Jährige die Fürstenrieder Straße bei einer fehlenden Barke überqueren.