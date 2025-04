Amateur-Löwen mit Torregen in der Kreisliga

Vor dem Spiel waren der TSV 1860 München III und der ESV München noch Tabellennachbarn im Tabellenkeller der Kreisliga. Doch der sportliche Vergleich auf der Sportanlage an der St.-Martin-Straße in Obergiesing fiel vor 150 Zuschauern einseitig aus. Bereits zur Halbzeit führten die Weiß-Blauen mit sechs Toren Vorsprung.

Sobald die Gastgeber das Tempo in ihrem Kombinationsspiel anzogen, sahen die in Weinrot spielenden Eisenbahner kein Land. Den Auftakt zum 1:0 machte Kapitän Kenyan Price mit einem Flachschuss aus zehn Metern in die kurze Ecke (5. Min.). Leon Schleich sorgte immer wieder mit schnellen Vorstößen über die linke Seite für Gefahr. Nach einer knappen Viertelstunde war er nur durch ein Foul im Strafraum zu bremsen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jeffrey Ebert sicher zum 2:0 (15. Min.). Drei Minuten später war wieder Leon Schleich durchgebrochen – sein Zuspiel schnappte sich Ebert 20 Meter vor dem Tor und versenkte den Ball mit einem satten Schuss zum 3:0 (18. Min.). Kurz darauf gelang Torjäger Peter Lettenbauer ein feiner Hackentrick zum 4:0 (20. Min.), die Vorlage kam – wie so oft an diesem Tag – von Leon Schleich.

Die Gäste konnte offensiv nur selten für Entlastung sorgten. Es rollte weiter Angriff um Angriff auf das Tor der Eisenbahner. Julian Schleich kam im Strafraum an den Ball und zog sofort ab – das Leder klatschte aus kurzer Distanz unglücklich Torhüter Tim Kromberg ins Gesicht, den Nachschuss auf das leere Tor klärte ein Verteidiger mit der Hand. Auch den zweiten Strafstoß an diesem Tag verwandelte Ebert zum 5:0 (31. Min.). Lettenbauer setzte kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal Julian Schleich in Szene, den Ball von der Strafraumgrenze aus über den herauseilenden Schlussmann hinweg zum 6:0 ins Netz setzte (44. Min.).

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Eisenbahner verbessert, kämpften sich in die Partie und es war ihnen anzumerken, dass sie nicht zweistellig untergehen wollten. Für den angeschlagenen Torhüter Kromberg zog sich Joschka Fessler die Handschuhe an und machte seine Sache gut. Mit zwei Glanzparaden gegen Julian Schleich (53. Min.) und Jannis Schloßer (56. Min.) verhinderte er weitere Gegentreffer. Die Amateur-Löwen ließen nach etlichen Wechseln die Partie austrudeln. Für die Gäste, bei denen A-Juniorenspieler Alfons Schweiger zu den auffälligeren Akteuren zählte, kamen Stefan Reitberger (76. Min.) und Colin Ehler (82. Min.) zu Ehrentreffern. Den Schlusspunkt setzten die Amateur-Löwen in der Nachspielzeit. Eine Linksflanke von Leon Schleich segelte über Fessler hinweg – Mario Krischel kam an den Ball und jagte ihn aus acht Metern zum 7:2-Endstand in die kurze Ecke. (90. Min.+2).