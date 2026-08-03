29-Jähriger onaniert in Straßenbahn

Am Samstag, 1. August, gegen 21 Uhr befand sich eine 27-Jährige in einer Straßenbahn. An einer Haltestelle in Laim stieg eine männliche Person in die Straßenbahn ein und setzte sich in unmittelbare Nähe der 27-Jährigen. Die Frau bemerkte, dass der ihr unbekannte Mann sexuelle Handlungen an sich vornahm und dabei Blickkontakt zu der Frau suchte.