29-Jähriger onaniert in Straßenbahn

Am Samstag, 1. August, gegen 21 Uhr befand sich eine 27-Jährige in einer Straßenbahn. An einer Haltestelle in Laim stieg eine männliche Person in die Straßenbahn ein und setzte sich in unmittelbare Nähe der 27-Jährigen. Die Frau bemerkte, dass der ihr unbekannte Mann sexuelle Handlungen an sich vornahm und dabei Blickkontakt zu der Frau suchte.
Ein weiterer Fahrgast in der Straßenbahn informierte währenddessen den Polizeinotruf 110, so dass der Tatverdächtige, ein 29-Jähriger, durch Polizeibeamte einige Haltestellen später in der Trambahn angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt. Der Mann verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ.
Der Tatverdächtige wurde nach erfolgter Sachbearbeitung zur Prüfung der Haftfrage in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Das Kommissariat 15 hat die Ermittlungen übernommen.