Zwei Brände gelegt? – 23-Jähriger in Haft

Am Dienstag, 26. Mai, bemerkten Anwohner gegen drei Uhr morgens einen Brand auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses. Es wurde eine 73-jährige Bewohnerin verletzt.
Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Verwendung von Brandbeschleuniger nachgewiesen werden. In der Folge ergaben sich Hinweise auf einen Zusammenhang mit einem weiteren Branddelikt. Dieses hatte sich am Donnerstag. 21. Mai, kurz nach drei Uhr morgens an einem Wohngebäude in Sendling ereignet. Eine Anwohnerin hatte den Brand bemerkt und den Notruf informiert. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es war ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.
Intensive polizeiliche Ermittlungen führten zu einem Tatverdächtigen in beiden Fällen. Es handelt sich dabei um einen 23-Jährigen Münchner. Er konnte am Mittwoch, 3. Juni, an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Der Mann wurde wegen schwerer Brandstiftung angezeigt und befindet sich nun in Haft. Es wird weiter ermittelt.