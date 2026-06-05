LogoLogo

expand_more
expand_more
expand_more
Laim (München)Sendling (München)Polizeiberichtepolizeifeuerwehr
Veröffentlicht am 05.06.2026 17:03

Zwei Brände gelegt? – 23-Jähriger in Haft

Am Dienstag, 26. Mai, bemerkten Anwohner gegen drei Uhr morgens einen Brand auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses. Es wurde eine 73-jährige Bewohnerin verletzt.

Zusammenhang mit Fall in Senling

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Verwendung von Brandbeschleuniger nachgewiesen werden. In der Folge ergaben sich Hinweise auf einen Zusammenhang mit einem weiteren Branddelikt. Dieses hatte sich am Donnerstag. 21. Mai, kurz nach drei Uhr morgens an einem Wohngebäude in Sendling ereignet. Eine Anwohnerin hatte den Brand bemerkt und den Notruf informiert. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es war ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.

Intensive polizeiliche Ermittlungen führten zu einem Tatverdächtigen in beiden Fällen. Es handelt sich dabei um einen 23-Jährigen Münchner. Er konnte am Mittwoch, 3. Juni, an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Der Mann wurde wegen schwerer Brandstiftung angezeigt und befindet sich nun in Haft. Es wird weiter ermittelt.

Das könnte Sie auch interessieren
Moosburg
Das Polizeiorchester Oberbayern spielt am 24. September in der Stadthalle Moosburg. (Foto: Tobias Epp)
Für die Orgel
08.06.2026 11:47 Uhr
query_builder1min
Neuhausen (München)
Das Tragen eines Helmes verhindert oft schwere Verletzungen. (Foto: mha)
Hinterbremse blockiert: Frau stürzt mit Pedelec
05.06.2026 16:23 Uhr
query_builder1min
Schwabing
Bei Anrufen vom Unbekannten ist immer eine gesunde Skepsis angebracht. (Foto: bas)
Sechsstelliger Schaden durch Trickbetrug
28.05.2026 18:33 Uhr
query_builder2min
Radfahrer bei Sturz schwer verletztFeuerwehr löscht Brand in St. Johannes am PreysingplatzGasflasche explodierteNach Zusammenstoß überschlagenPolizei rettet zweijähriges Kind aus der IsarGeflohen, versteckt, gebissen: Autofahrer angezeigtIntegrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck eingeweihtStärkung der GefahrenabwehrMann läuft durch U-Bahn-Tunnel - und wird angefahrenAngespannte Haushaltslage macht Umdenken nötigPasinger Bahnhof: Polizist angegriffenFreinacht: Polizei warnt vor Straftaten„Vorsicht! Trickbetrug”: Workshop der Münchner PolizeiUnbefugter Mann mit Messer im RathausNach Unfall mit Krankenfahrstuhl: 59-Jähriger verstorben
zurück zur Übersicht
Wochenanzeiger
Media-DatenImpressumDatenschutzAGB
Kleinanzeigen
Jobs / StellenKeinanzeige inserieren
Zeitungen online lesen
e-Paper
north