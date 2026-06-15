SWM starten ihr größtes Wohnbauprojekt

Die Stadtwerke (SWM) erhöhen ihr Wohnungsbauziel auf 4.000 Wohnungen bis 2040. Einen wichtigen Baustein markiert dabei das Quartier an der Westend-/ Zschokkestraße: Auf dem ehemaligen Trambetriebshof entstehen in der ersten Phase 212 neue Wohnungen mit Kindertagesstätte. Sie machen den Anfang bei diesem Projekt – dem größten Wohnungsstandort der SWM. Insgesamt werden 630 Wohneinheiten errichtet.