S-Bahnhof Hirschgarten wird nicht verschönert

„Sehr ungemütlich und zugig“, „abweisend“ und „für die Wartenden unangenehm“, so beschreiben die beiden benachbarten Bezirksausschüsse Laim (BA 25) und Neuhausen-Nymphenburg (BA 9) den S-Bahnhof Hirschgarten. Statt der Schmierereien an den Brückenpfeilern und dem grauen Beton am Bahnsteig, könnte man sich eine aufwertende Wandgestaltung durch Profis vorstellen. Die Bürgergremien setzten sich daher kürzlich in einem gemeinsam formulierten Antrag für Verschönerungen am Bahnhof ein. Das Baureferat antwortet nun mit einer Ablehnung an den Wunsch der Bezirke Laim und Neuhausen-Nymphenburg.

Graffiti oder kalter Beton sowie mangelnde Sitzmöglichkeiten; den Fahrgästen am S-Bahnhof Hirschgarten wird das Warten am Bahnsteig nicht eben angenehm gemacht. So zumindest sehen es die Bürgergremien aus den Bezirken Laim (BA 25) und Neuhausen-Nymphenburg (BA 9), in deren beider Zuständigkeit der S-Bahnhof liegt. Daher trafen sich Vertreter beider Bezirksausschüsse vor einigen Monaten, um sich vor Ort zu besprechen und anschließend Maßnahmen für eine bessere Aufenthaltsqualität anzuregen. Die BAs schlugen zum Beispiel vor, das nördlich gelegene Brücken-Widerlager, das derzeit mit Graffiti wild besprüht ist, durch Profis künstlerisch gestalten zu lassen. Das Motiv könnte sich auf den namensgebenden Hirschgarten beziehen und auch das Motiv der Rehlein und Hirsche aufgreifen, das bereits an einem der Treppenaufgänge zu sehen ist. Auch einen freundlichen Anstrich der kahlen grauen Wand zwischen den Bahnsteighälften könnte man sich vorstellen. Des Weiteren schlugen die BAs vor, beschmutzte oder beschädigte Wandteile reinigen oder reparieren zu lassen. Die unter den Treppenaufgängen befindlichen Steinsockel, die häufig als Sitzgelegenheit werden, könnten zudem mit echten Sitzelementen ausgestattet und somit bequemer gemacht werden.

Abschaltung der Oberleitungen nötig