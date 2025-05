Ringen um Lösungen beim Gehwegparken

„Es hilft nichts, wir müssen da ran“, erklärte Isabel Strehle, Leiterin des Verkehrsbereichs im MOR. Die Rechtslage sei klar, so Stephan Hochkirch von der Polizeiinspektion 41: „Gehwegparken ist nicht erlaubt und war es auch noch nie.“ Warum die bisherige Duldung nun aber plötzlich geahndet wird? Isabel Strehle erläutert: „Das Mobilitätsverhalten hat sich in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren geändert.“ Die Viertel seien verdichtet, es gäbe deutlich mehr Fahrzeuge in der Stadt, wovon allerdings die wenigsten führen und die meisten stünden. Zudem hätten sich die Automodelle geändert; viele passten nun nicht mehr in die alten Garagen, und würden im öffentlichen Raum geparkt. 34 Prozent der Wege würden die Münchner indes zu Fuß zurücklegen.

Diese und weitere Argumente sind auch Grundlage der Mobilitätsstrategie der Stadt, mit der sich der Stadtrat kürzlich befasste und u. a. entschied, die Priorität des Fußverkehrs zu erhöhen. Dazu gehört, dass – in einem mehrjährigen Prozess – Gehwege attraktiver und sicherer werden. 80 Zentimeter Restgehwegbreite soll es dann nicht mehr geben, wie Isabel Strehle erklärt. Langfristig wird man sich auch in Laim an diese Entwicklung anpassen müssen.