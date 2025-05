In Laimer Bahnhof haben die Vorbereitungen zur Inbetriebnahme des neuen Gleises 2 und der südlichen Bahnsteigkante am neuen Bahnsteig A begonnen. Im nächsten Jahr werden vom neuen Bahnsteig aus die S-Bahnen vorläufig in beide Richtungen verkehren bis der zweite Bahnsteig fertig ist.