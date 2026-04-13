Neue Trafostation: Bauarbeiten in der Zschokkestraße

Die Leitungen werden in der Regel im Gehweg- bzw. Fahrbahnbereich verlegt. Die Tiefbau- und Kabelarbeiten sind während folgender Bauphasen erforderlich: bei der Aufstellung der provisorischen Trafostation und beim Rückbau der Trafostation. In der Zwischenzeit wird der Graben verfüllt und die Oberfläche wiederhergestellt.

Während der Grabungsarbeiten kommt es zu Behinderungen und Absperrungen im Geh- und Fahrbahnbereich der Zschokkestraße vor und gegenüber der Hausnummer 47, angrenzend zum Gebäude der Wilhelm-Riehl-Straße 43. Das Parken im Baustellenbereich ist vorläufig nur eingeschränkt möglich. Vor der Station werden Tiefbauarbeiten durchgeführt, welche durch eine Umzäunung abgesichert werden.