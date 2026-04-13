LogoLogo

expand_more
expand_more
expand_more
Laim (München)AllgemeinbauarbeitenStraßensperrungen
Veröffentlicht am 13.04.2026 14:01

Neue Trafostation: Bauarbeiten in der Zschokkestraße

Die SWM Infrastruktur erneuert eine bestehende Netztrafostation in der Wilhelm-Riehl-Straße 43. Die dazu notwendigen Tiefbauarbeiten im Geh- und Fahrbahnbereich der Zschokkestraße haben in der 16. Kalenderwoche begonnen und werden etwa zwölf Wochen andauern.

Die Leitungen werden in der Regel im Gehweg- bzw. Fahrbahnbereich verlegt. Die Tiefbau- und Kabelarbeiten sind während folgender Bauphasen erforderlich: bei der Aufstellung der provisorischen Trafostation und beim Rückbau der Trafostation. In der Zwischenzeit wird der Graben verfüllt und die Oberfläche wiederhergestellt.

Während der Grabungsarbeiten kommt es zu Behinderungen und Absperrungen im Geh- und Fahrbahnbereich der Zschokkestraße vor und gegenüber der Hausnummer 47, angrenzend zum Gebäude der Wilhelm-Riehl-Straße 43. Das Parken im Baustellenbereich ist vorläufig nur eingeschränkt möglich. Vor der Station werden Tiefbauarbeiten durchgeführt, welche durch eine Umzäunung abgesichert werden.

Das könnte Sie auch interessieren
Altstadt Lehel
Im Alten Rathaus finden die Bürgerversammlung und die Bürgersprechstunde statt. Termin ist Donnerstag, 23. April. (Foto: mha)
Einladung zur Bürgerversammlung: Besprechen, was wichtig ist
10.04.2026 11:07 Uhr
query_builder3min
Schwabing-Freimann
Bisher teilen sich Radfahrer und Fußgänger das schmale Trottoir an der Domagkstraße in Nähe der Ungererstraße. Nach dem Umbau werden beide getrennte Spuren haben, die noch dazu viel breiter sind. (Foto: mha)
Großes Bauprojekt bringt mehr Komfort für Fußgänger und Radfahrer auf der Domagkstraße
07.04.2026 16:52 Uhr
query_builder6min
Neuhausen (München)
Klaus-Martin Hesse (Vierter von rechts) und weitere Anwohner machen sich für das Kopfsteinpflasterin Rupprecht-, Elvira- und Klarastraße stark (Foto: job)
Anwohner wollen Kopfsteinpflaster nicht aufgeben
01.04.2026 15:55 Uhr
query_builder3min
Startschuss für Umbau des Willy-Brandt-Platzes erfolgtHallenbad für Monate geschlossenFußgängerunterführungen in Tegernseer Landstraße und am Scharfreiterplatz gesperrtSanierungsarbeiten am Johannisplatz verzögern sichStraßenumbau am Giesinger Berg gestartetBis in den Juli wird an der Donnersbergerbrücke gebautSanierung des Widnmann- PalaisSt. Thomas Morus feiert am Sonntag WiedereröffnungHaldenseesiedlung: Arbeiten am dritten Bauteil gestartetSpielplätze werden feingemachtWeichenerneuerung am Nordbad: Tram 12, 27 und N 27 betroffenBauarbeiten in der Maria-Theresia-StraßeFräszug im Einsatz: Änderungen bei der U3 ab MoosachInstandhaltungsarbeiten bei U2: Linie wird nachts dreigeteiltKleinbauernhaus in Moosstetten wird instandgesetzt
zurück zur Übersicht
Wochenanzeiger
Media-DatenImpressumDatenschutzAGB
Kleinanzeigen
Jobs / StellenKeinanzeige inserieren
Zeitungen online lesen
e-Paper
north