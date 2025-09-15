Bild

Veröffentlicht am 15.09.2025 17:51

Miteinander unterwegs mit Herz

Das Lastenrad mit Herz wartet an Stellen, die für Fußgänger und Radfahrer problematisch sind. (Foto: LHM MOR)
Die städtische Kampagne „Miteinander unterwegs mit Herz“ zielt darauf ab, mehr Verständnis und Rücksichtnahme im täglichen Miteinander zu erreichen und so die Verkehrssicherheit für alle zu erhöhen. Denn an besonders frequentierten Stellen kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern. Deshalb macht das bunte Lastenrad von „München unterwegs“ Halt an folgenden ausgesuchten Orten:
Am Mittwoch, 17. September, von 11 bis 17 Uhr, am Hans-Clarin-Weg in der Nähe der Gustl-Bayrhammer-Straße (Freiham), am Donnerstag, 18. September, von 12 bis 18 Uhr in der Laimer Unterführung und am Freitag, 19. September, von 12 bis 18 Uhr an der Stelle Perlacher Forst/ Säbener Straße.

Auch die Nasch-Bar ist dabei

Unter dem Motto „Hand aufs Herz: Wie rücksichtsvoll seid Ihr?“ werden dabei die Bürger angeregt, sich mit dem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen. Zudem wird über Regeln im Straßenverkehr aufgeklärt und darüber, warum die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht erfordert. Alle Münchner sind eingeladen, sich zu informieren und sich an der „Nasch-Bar“ des Lastenfahrrads zu stärken. Mehr Informationen gibt es unter der Adresse muenchenunterwegs.de/herzkampagne.

