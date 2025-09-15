Die städtische Kampagne „Miteinander unterwegs mit Herz“ zielt darauf ab, mehr Verständnis und Rücksichtnahme im täglichen Miteinander zu erreichen und so die Verkehrssicherheit für alle zu erhöhen. Denn an besonders frequentierten Stellen kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern. Deshalb macht das bunte Lastenrad von „München unterwegs“ Halt an folgenden ausgesuchten Orten:

Am Mittwoch, 17. September, von 11 bis 17 Uhr, am Hans-Clarin-Weg in der Nähe der Gustl-Bayrhammer-Straße (Freiham), am Donnerstag, 18. September, von 12 bis 18 Uhr in der Laimer Unterführung und am Freitag, 19. September, von 12 bis 18 Uhr an der Stelle Perlacher Forst/ Säbener Straße.