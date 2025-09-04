Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag, 28. / 29. August, öffneten unbekannte Täter gewaltsam mehrere auf der Straße geparkte Pkw und entwendeten die Lenkeinheiten daraus. Der Großteil der Aufbrüche ereigneten sich in engem örtlichen Zusammenhang in den Stadtteilen Sendling und Laim. Bislang wurden sechs angegangene Pkw zur Anzeige gebracht. Hierbei handelt es sich vorrangig um Fahrzeuge der Marke BMW älteren Baujahres. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gottfried-Böhm-Ring, Hauffstraße, Johann-Clanze-Straße, Ortlerstraße und Nördlinger Straße Laim Wahrnehmungen von Personen gemacht, die sich auffällig für ältere Modelle der Marke BMW interessiert haben und die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten? Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 089 2910-0.