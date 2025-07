In der Agnes-Bernauer-Straße 51 ist ein Baugrundstück entstanden, dessen Grundsteinlegung nun mit einem Bürgerfest begangen wird. Am Standort, wo einst im Restaurant „Perle“ und danach in der Zwischennutzung Gäste empfangen und bewirtet wurden, soll demnächst ein modernes Wohnprojekt entstehen.

Bevor der Bau beginnt, wird aber erst gefeiert – und zwar mit allen Nachbarn, Freunden, Familien und Interessierten. Am Montag, 4. August, wird herzlich eingeladen, wenn für „friedN – Das Wohnwerk Laim“ der Grundstein gelegt wird. Beginn ist um 13 Uhr, Ende voraussichtlich um 16 Uhr. Stadtbaurätin Frau Merk wird um 14 Uhr Grußworte sprechen, auch wird das Bauvorhaben des Projektentwicklers Urban Progress vorgestellt. Es wird Raum für Gespräche mit dem Projektteam geben, aber auch Eis, Getränke und Snacks. Das Fest ist offen für alle.