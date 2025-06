Grüne wünschen sich Gestaltungspläne für neuen Tunnel

Diese Zeit könnte für die Planung einer gefälligen Gestaltung der neuen Röhre genutzt werden, so zumindest sehen es die Grünen im Bezirksausschuss Laim (BA 25). „Die Umweltverbundröhre (UVR) bietet eine einzigartige Gelegenheit, künstlerische und innovative ökologische Elemente wie Wandbegrünung mit einem zukunftsweisenden Beleuchtungskonzept zu vereinen und so das Stadtbild zu bereichern“, heißt es im jüngst vorgelegten Antrag, initiiert von Manuela Fritz (Grüne).

Die Planung zu einer nachhaltigen Verschönerung der UVR sollte „schnellstmöglich“ begonnen werden, heißt es im Antrag weiter, schließlich sei der Bau schon weit fortgeschritten. „Wir haben bereits eine triste Röhre in Laim und es wäre zu begrüßen, es dieses Mal besser zu machen“, argumentiert die Antragstellerin. Durch kreative und vielleicht sogar partizipative Gestaltung könnte der Durchgang nicht nur visuell ansprechend ausgeformt, sondern auch sicher (Beleuchtungskonzept), nachhaltig (Luftqualität und Biodiversität) und schön (Kunst jeglicher Art) werden, so die Argumentation.

„Eine gut angelegte Umweltverbundröhre ist dann nicht mehr nur ein grauer Durchgang, den man schnell durchqueren will, sondern kann das Stadtbild und die Gemeinschaft bereichern“, heißt es im Grünen-Antrag. Wenn es indes bereits Pläne für die Gestaltung der UVR geben sollte, so bittet man um Information dazu.