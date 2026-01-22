Am Samstag, 7. Februar, um 14 Uhr steigt in der Cafeteria im ASZ Laim (Kiem-Pauli-Weg 22) der große Faschingsball. Pünktlich zur Hochsaison des Faschings begrüßen wir den Faschingsclub Laim mit seinem aktuellen Programm, der Showtanzgruppe und dem legendären Männerballett. Salvatore Grillo sorgt mit guter Laune und Tanzmusik für die richtige Stimmung. Mit Krapfen und zünftigen Getränken wird für das leibliches Wohl. Anmeldung ab unter Tel. 089/575 014. An Kosten fällt der Verzehr in der Cafeteria an.