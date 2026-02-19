Am Donnerstag fand die erste Testfahrt mit Straßenbahnen auf dem fertiggestellten Teil der Tram-Westtangente statt, der ab Samstag, 28. Februar, von der neuen Linie 14 befahren wird. Bei der technischen Prüffahrt kamen sowohl das älteste Fahrzeug im Bestand der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), der 100 Jahre alte so genannte Fahrdrahtkontrollwagen, als auch eines der modernsten Fahrzeuge, ein „Avenio“ zum Einsatz.

Mit dem historischen Fahrzeug, das dank seiner Beobachtungskanzel hinter dem Stromabnehmer auch heute noch gute Dienste leistet, haben die Experten geprüft, dass die Oberleitung korrekt gespannt ist und das Zusammenspiel zwischen dem Fahrdraht, der den Strom liefert, und dem Stromabnehmer am Fahrzeug einwandfrei funktioniert. Eines der modernsten Fahrzeuge folgte dem Oldtimer, um auch das Zusammenspiel zwischen modernem Niederflurfahrzeug und der neuen Infrastruktur zu testen. Beide Fahrten verliefen erfolgreich, sodass der Inbetriebnahme am 28. Februar nichts mehr im Wege steht.

In den nächsten Tagen werden immer wieder verschiedene Fahrzeuge noch ohne Fahrgäste auf der neuen Strecke in der Fürstenrieder Straße unterwegs sein. Damit werden Erfahrungen für den Linienbetrieb gesammelt.