Einbruch in Geschäft: Polizei sucht Zeugen

Vor Ort führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls führt das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei.

Täterbeschreibung: Die beiden bislang unbekannten Täter wurden als männlich beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover, Mundschutz sowie Handschuhe. Einer der Täter trug dunkle Schuhe, der andere helle Schuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße, Lautensackstraße, Friedenheimer Brücke und Schäufeleinstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/29100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.