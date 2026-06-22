Einbruch in Geschäft: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Freitag, 19. Juni, gegen 1.50 Uhr bemerkte ein Anwohner verdächtige Geräusche aus einem Geschäft für körpernahe Dienstleistungen. Dabei konnte er zwei Personen im Geschäft wahrnehmen, die anschließend vom Tatort flüchteten. Daraufhin verständigte der Anwohner direkt den Polizeinotruf 110.
Umgehend wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine weiteren Hinweise auf die Tatverdächtigen.
Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft. Im Inneren wurden die Geschäftsräume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.
Vor Ort führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls führt das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei.
Täterbeschreibung:
Die beiden bislang unbekannten Täter wurden als männlich beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover, Mundschutz sowie Handschuhe. Einer der Täter trug dunkle Schuhe, der andere helle Schuhe.
Zeugenaufruf:
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße, Lautensackstraße, Friedenheimer Brücke und Schäufeleinstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/29100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.