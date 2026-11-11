Brunnenfest der Alten Heimat

Es ist ein Fest mit einer langen Tradition: Seit den 1960er-Jahren feiern die Bewohnerinnen und Bewohner der Alten Heimat in Laim ein Nachbarschaftsfest rund um den Brunnen am zentralen Quartiersplatz. Er wurde nach Fertigstellung der Stiftungssiedlung 1962 errichtet und erinnert an die zahlreichen Spenderinnen und Spender, die deren Bau in der Nachkriegszeit ermöglicht haben. Ihre Namen sind an seiner Außenseite eingraviert. Während der Bauarbeiten in der Alten Heimat hat die Münchner Wohnen den Brunnen über die vergangenen Jahre hinweg eingelagert – verbunden mit dem Versprechen, ihn nach den Arbeiten saniert an seinen angestammten Ort zurückzubringen. So ist es nun gekommen, und mit der Rückkehr des Brunnens lebt nun auch die Festtradition wieder auf: Nun wurde wieder ein Brunnenfest gefeiert.

Die Alte Heimat entstand in der Nachkriegszeit, um Münchnerinnen und Münchner, die durch den Krieg ihr Zuhause verloren hatten, wieder Wohnraum in ihrer Heimatstadt zu ermöglichen. Angestoßen wurde das Projekt in den 1950er-Jahren durch einen bürgerschaftlichen Verein, finanziert durch Spenden sowie Mittel von Bund, Freistaat und Landeshauptstadt.

„Der Brunnen ist ein sichtbares Symbol bürgerschaftlicher Solidarität. Er erinnert daran, wie groß die Hilfsbereitschaft war, mit der nach dem Krieg Wohnraum für Menschen geschaffen wurde, die ihr Zuhause verloren hatten“, sagte Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl. „Auf diese Siedlung kann die Landeshauptstadt stolz sein: Die Alte Heimat dient auch heute noch ihrem ursprünglichenZweck und bietet bezahlbaren Wohnraum für Menschen, die es auf dem Münchner Wohnungsmarkt besonders schwer haben.“

Heute gehört die Stiftungssiedlung der Landeshauptstadt und wird von der Münchner Wohnen verwaltet. Sie richtet sich weiterhin an Menschen mit besonderen sozialen Bedürfnissen: Rund die Hälfte der Wohnungen wird an ältere Personen vergeben, ein Viertel an Haushalte mit Schwerbehinderung und ein weiteres Viertel an Pflegekräfte. Die Münchner Wohnen betreibt vor Ort einen Nachbarschaftstreff und einen Wohnen-im-Viertel-Standort, die AWO ein Alten- und Servicezentrum. Der Nachbarschaftstreff war auch Veranstaltungsort des Brunnenfests, das vom Sozialmanagement der Münchner Wohnen organisiert wurde und um die Einrichtung herum stattfand.