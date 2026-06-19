Auto aufgebrochen: 26-Jähriger festgenommen

In der Nacht auf Donnerstag, 18. Juni, gegen 2.45 Uhr verschaffte sich ein 26-Jähriger auf unbekannte Art Zugang zu einem am Straßenrand geparkten Mercedes Pkw. Der 26-Jährige durchsuchte anschließend das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Der Fahrzeugbesitzer, ein 55-jähriger Mann, wurde auf die Tat aufmerksam und verständigte den Polizeinotruf 110.