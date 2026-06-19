LogoLogo

expand_more
expand_more
expand_more
Laim (München)Polizeiberichtepolizei
Veröffentlicht am 19.06.2026 11:48

Auto aufgebrochen: 26-Jähriger festgenommen

In der Nacht auf Donnerstag, 18. Juni, gegen 2.45 Uhr verschaffte sich ein 26-Jähriger auf unbekannte Art Zugang zu einem am Straßenrand geparkten Mercedes Pkw. Der 26-Jährige durchsuchte anschließend das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Der Fahrzeugbesitzer, ein 55-jähriger Mann, wurde auf die Tat aufmerksam und verständigte den Polizeinotruf 110.

Polizeikräfte konnten den 26-Jährigen noch am Tatort antreffen, kontrollieren und festnehmen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Zur Klärung der Haftfrage wegen der vorliegenden Tat wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Ermittlungen ergaben, dass gegen den 26-Jährigen zudem aktuell in anderer Sache ein Haftbefehl vorliegt.

Das könnte Sie auch interessieren
Haidhausen (München)
In St. Johannes am Preysingplatz ist durch einen Brand ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. (Archivbild: bas)
Nach Brand in St. Johannes: Verdächtiger festgenommen
18.06.2026 13:47 Uhr
query_builder1min
Ludwigsvorstadt
Zwei Männer wurden auf der Autobahn in einem Taxi festgestellt und festgenommen. (Foto: mha)
Uhrenhändler brutal überfallen – Tatverdächtige auf A9 festgenommen
18.06.2026 12:55 Uhr
query_builder2min
Hasenbergl (München)
Wenn Fremde anrufen, ist am Telefon durchaus Misstrauen angebracht. (Symbolbild: Erwin Wodicka /Colourbox.com)
Nach Schockanruf: Seniorin übergibt Unbekanntem Bargeld
16.06.2026 13:58 Uhr
query_builder1min
Radsternfahrt am SonntagKind bei Unfall ums Leben gekommenRettungswagen und Pkw stoßen zusammenFür die Orgel„Quattro-Streife” startet am Hauptbahnhof: Gemeinsamer Einsatz für mehr SicherheitHinterbremse blockiert: Frau stürzt mit PedelecSechsstelliger Schaden durch TrickbetrugRadfahrer bei Sturz schwer verletztFeuerwehr löscht Brand in St. Johannes am PreysingplatzNach Zusammenstoß überschlagenPolizei rettet zweijähriges Kind aus der IsarGeflohen, versteckt, gebissen: Autofahrer angezeigtMann läuft durch U-Bahn-Tunnel - und wird angefahrenPasinger Bahnhof: Polizist angegriffenFreinacht: Polizei warnt vor Straftaten
zurück zur Übersicht
Wochenanzeiger
Media-DatenImpressumDatenschutzAGB
Kleinanzeigen
Jobs / StellenKeinanzeige inserieren
Zeitungen online lesen
e-Paper
north