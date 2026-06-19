Auto aufgebrochen: 26-Jähriger festgenommen

In der Nacht auf Donnerstag, 18. Juni, gegen 2.45 Uhr verschaffte sich ein 26-Jähriger auf unbekannte Art Zugang zu einem am Straßenrand geparkten Mercedes Pkw. Der 26-Jährige durchsuchte anschließend das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Der Fahrzeugbesitzer, ein 55-jähriger Mann, wurde auf die Tat aufmerksam und verständigte den Polizeinotruf 110.
Polizeikräfte konnten den 26-Jährigen noch am Tatort antreffen, kontrollieren und festnehmen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Zur Klärung der Haftfrage wegen der vorliegenden Tat wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt.
Ermittlungen ergaben, dass gegen den 26-Jährigen zudem aktuell in anderer Sache ein Haftbefehl vorliegt.