Der Bau eines zweiten Alten- und Service-Zentrum (ASZ) für Laim auf dem Grundstück in der Agnes-Bernauer-Straße ist nicht mehr sicher. Das teilte Edwin Grodeke, Leiter des städt. Kommunalreferats mit.

Für das Grundstück wurde bereits eine Studie über mögliche Bebauungsvarianten erstellt. Sie umfasst ein ASZ und die Herstellung von 13 oder 14 Wohneinheiten. Derzeit befinden sich zudem mehrere baurechtliche und nachbarschaftsrechtliche Themen in Klärung. Im Rahmen dessen hat der Stadtrat das städt. Kommunalreferat bereits mit Ankaufverhandlungen zu einem Nachbargrundstück beauftragt.

Aufgrund der Sparmaßnahmen der Stadt ist die Finanzierung eines zweiten ASZ für Laim bzw. die Gesamtmaßnahme Agnes-Bernauer-Straße aktuell nicht mehr gesichert. „Das Ob und Wie der Fortführung des Projektes soll in den im Herbst stattfindenden Konsolidierungsfolgegesprächen thematisiert werden”, so Grodeke.