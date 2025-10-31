Am Mittwoch, 5., November, findet im ASZ (Kiem-Pauli-Weg 22) der kostenlose Vortrag „Bestattungsvorsorge – den letzten Weg vorbereiten” statt. In dem Vortrag mit Ulrich Spies, Dipl.-Sozialpädagoge und Bestattungsfachwirt, werden u. a. folgende Fragen beantwortet: Was kostet eine Bestattung in München? Was ist der Unterschied zwischen Erdgrab und Urnengrab. Was sollte ich im Fall der Fälle und schon vorher mit dem Bestatter und dem Friedhof regeln? Welche Rituale helfen bei der Bewältigung von Schmerz und Trauer?

Anmeldung bis 31. Oktober unter Tel. 57 50 14 oder 54 22 520 10.