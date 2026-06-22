Über 80-jährige Radfahrerin von Lkw erfasst

Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, begann der 24-Jährige seinen Abbiegevorgang. Zeitgleich befuhr eine über 80-Jährige mit einem Fahrrad den Gehweg der Willibaldstraße in gleicher Fahrtrichtung. Die Fahrradfahrerin fuhr auf die Fahrbahn der Gotthardstraße auf. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Lastwagen und der Fahrradfahrerin.

Die Seniorin wurde von dem abbiegenden Lkw erfasst, unter dem Fahrzeug eingeklemmt und einige Meter mitgezogen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte lag die ältere Frau mit ihrem Fahrrad unter dem Lkw, wobei ihr linkes Bein vom Lkw-Unterboden eingeklemmt wurde. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab, setzten den Lkw mittels Radkeilen und einem Holzunterbau fest und begannen parallel dazu, die verletzte Person zu versorgen.