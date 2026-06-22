Über 80-jährige Radfahrerin von Lkw erfasst

Am Montag, 22. Juni, gegen 10.10 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem Lkw auf der Willibaldstraße in Richtung Agnes-Bernauer-Straße. Er beabsichtigte an der Kreuzung zur Gotthardstraße nach rechts in diese abzubiegen. Die Kreuzung wird durch eine Ampel geregelt, welche zunächst Rotlicht zeigte.
Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, begann der 24-Jährige seinen Abbiegevorgang. Zeitgleich befuhr eine über 80-Jährige mit einem Fahrrad den Gehweg der Willibaldstraße in gleicher Fahrtrichtung. Die Fahrradfahrerin fuhr auf die Fahrbahn der Gotthardstraße auf. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Lastwagen und der Fahrradfahrerin.
Die Seniorin wurde von dem abbiegenden Lkw erfasst, unter dem Fahrzeug eingeklemmt und einige Meter mitgezogen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte lag die ältere Frau mit ihrem Fahrrad unter dem Lkw, wobei ihr linkes Bein vom Lkw-Unterboden eingeklemmt wurde. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab, setzten den Lkw mittels Radkeilen und einem Holzunterbau fest und begannen parallel dazu, die verletzte Person zu versorgen.
Auf beengtem Raum demontierten die Feuerwehrleute mit Schneidwerkzeugen sowohl das Fahrrad als auch die Unterbodenbestandteile, welche zur Einklemmung geführt hatten. Zusätzlich brachten die Einsatzkräfte Hebewerkzeuge in Stellung, um bei Bedarf den Lkw anheben und weiteren Raumgewinn ermöglichen zu können. Die auf engstem Raum unter dem tonnenschweren Lkw stattfindenden Demontagearbeiten zeigten nach kurzer Zeit Wirkung: Die Einklemmung konnte aufgelöst und die ältere Frau dadurch befreit werden
Die über 80-Jährige wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkw wurde durch die Polizei und das Kriseninterventionsteam betreut. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.